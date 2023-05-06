Пострадавшего в результате подрыва авто Прилепина доставят на вертолете в Москву
Писателя Захара Прилепина, автомобиль с которым был подорван в Нижегородской области, доставят на вертолете в Москву. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил источник «Известий».
Лечение он будет проходить в одном из лучших медицинских учреждений столицы.
Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении.
В МВД отметили, что в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения. В Нижегородской области введен план «Перехват».
Мария, жена Прилепина, заявила в разговоре с «Известиями», что им в течение многих лет приходили угрозы.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова также в беседе с «Известиями» выразила надежду на преодоление Прилепиным этой тяжелой ситуации.