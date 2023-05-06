Захарова выразила надежду на преодоление Прилепиным тяжелой ситуации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 6 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировала покушение на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

«Министерство внутренних дел официально подтвердило подрыв автомобиля с Захаром Прилепиным. Было также сказано, что один человек, как мы понимаем, водитель, погиб. Захар Прилепин получил ранение. Мы в первую очередь желаем ему выздоровления скорейшего», — сказала она.

Захарова выразила надежду на то, что Прилепин преодолеет тяжелую ситуацию.

«Но я хочу сказать, что все детали случившегося проанализируют правоохранительные органы. Они же дадут и юридическую квалификацию того, что произошло», — добавила она.

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

В МВД уточнили, что в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.