Стали известны подробности о задержанном по подозрению в подрыве автомобиля с Прилепиным
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- Стали известны подробности о задержанном по подозрению в подрыве автомобиля с Прилепиным
Источник «Известий» в субботу, 6 мая, рассказал подробности о задержанном по подозрению в подрыве автомобиля с российским писателем Захаром Прилепиным.
«Задержанный — житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство», — сообщил он.
Сейчас с мужчиной проводят беседу сотрудники полиции.
Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.
В МВД отметили, что в результате взрыва один человек погиб, а Прилепин получил ранения. По данным источника «Известий» писатель находится в реанимации. Возможно, его на вертолете доставят в Москву.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемый был задержан по горячим следам.
Мария, жена Прилепина, в разговоре с «Известиями» отметила, что им в течение многих нет поступали угрозы, но непосредственно перед взрывом их не было.