Прилепин стал самостоятельно садиться в постели

Писатель Захар Прилепин, пострадавший во время совершенного против него теракта, уже самостоятельно садится в постели. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили «Известиям» в его пресс-службе.

Отмечается, что состояние писателя стабильное. Он продолжает лечение и реабилитацию.

«В течение дня проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы», — рассказали в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, писатель бодр и активно интересуется рабочими вопросами.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

Прилепину были проведены три операции: установка аппаратов внешней фиксации переломов, фиксация костных отломков и фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе. После последнего хирургического вмешательства писатель вышел на связь, рассказал о самочувствии и опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.