Захар Прилепин рассказал о своем самочувствии после третьей операции

Писатель Захар Прилепин поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает. На связь он вышел в пятницу, 19 мая, через свой Telegram-канал.

Ранее в этот день пресс-секретарь писателя сообщила, что ему была проведена еще одна, третья операция, по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.

«Прошла еще одна пятичасовая операция. Врачи молодцы. Не знаю, что там будет завтра, но сегодня — жив, полон надежд, целую всю родню. <...> Спасибо нашим профи из медицины», — говорится в сообщении от его имени.

Прилепин опроверг слухи о том, что он занят написанием нового романа, заявив, что «когда слишком многое болит — это ни к чему».

«Но я прохожу через всё это, слыша, чувствуя тысячи голосов поддержки и веры. И мои ангелы со мной. Всё будет сила, всё будет правда, радость не оставит нас», — заключил он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что писатель держится «как настоящий боец», а врачи надеются, что прошедшая операция станет финальным серьезным вмешательством.

Покушение на писателя было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

В результате Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

Позднее, 12 мая, прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочного закепления до полного сращения.

В день теракта удалось задержать предполагаемого организатора преступления Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.