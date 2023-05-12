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Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Писатель Захар Прилепин после успешной операции на ногах введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. Об этом сообщила пресс-служба писателя 12 мая.

«Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что состояние писателя стабильное. Это был второй этап операции.

Первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов, врачи провели писателю сразу же в день совершенного в отношении него теракта, 6 мая.

В результате взрыва у Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

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Сам теракт произошел в Нижегородской области — там взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. В машине за рулем находился соратник писателя Александр Шубин, который в результате ЧП погиб.

В тот же день задержали Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования машины писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд в Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.

Мужчине предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

11 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин добавил, что у обвиняемого в покушении на писателя были сообщники, их личности устанавливают.

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