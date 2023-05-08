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Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявлено обвинение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержанному в рамках дела о покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», — говорится в публикации.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении Пермякова меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее в этот день подозреваемого доставили в Семеновский районный суд. Как сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с места события, заседание суда пройдет в закрытом формате.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб Александр Шубин — соратник писателя.

У Прилепина диагностирована тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Писателя успешно прооперировали.

Пермякова арестовали в тот же день. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования иномарки писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

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