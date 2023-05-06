Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в связях со спецслужбами Украины

Задержанный по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. В этом он сознался на допросе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно», — говорится в сообщении СК в их Telegram-канале.

После он попытался скрыться, но был задержан правоохранителями, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

Допрос Пермякова продолжается. Он дает показания по обстоятельствам преступления. Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.

Кроме того, СК устанавливает и других лиц, причастных к совершению теракта.

Источник «Известий» сообщает, что уже задержан второй возможный причастный.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

По горячим следам участковыми был задержан первый подозреваемый. Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде.