Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде

Глава МВД России Владимир Колокольцев 6 мая принял решение наградить полицейских, которые отличились при раскрытии покушения на писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она отметила, что это замначальника отдела УУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин.

Они обнаружили и задержали мужчину у лесного массива.

Волк добавила, что приказ о награждении полицейских Колокольцев подпишет в ближайшее время.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковыми был задержан подозреваемый.

На допросе мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что был завербован одной из украинских спецслужб еще несколько лет назад, являлся штатным агентом. По заданию кураторов он перебрался на территорию России и получил гражданство, а вскоре ему поступило задание устранить Прилепина.

Мужчина установил мины по пути следования автомобиля Прилепина. Всего мин было две. Одна из них взорвалась, когда на нее наехала Audi писателя.

В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали с многочисленными травмами.

Кроме того, источник «Известий» сообщил, что второго подозреваемого в совершении теракта задержали при прочесывании леса недалеко от места взрыва.