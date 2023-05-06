Стало известно о полученных Прилепиным при подрыве автомобиля травмах

Писатель Захар Прилепин находится в операционной, у него тяжелая сочетанная травма. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 6 мая.

Кроме того, по данным источника, у писателя минновзрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Он добавил, что в больницу Прилепин поступал в ясном сознании.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковым был задержан подозреваемый. По данным источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.

Кроме того, МВД опубликовало видео задержания мужчины. В полиции также указывали, что ранее он был судим.

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