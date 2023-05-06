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Погибшим при взрыве авто Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии

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Фото: соцсети
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Погибшим при подрыве автомобиле писателя Захара Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Об этом 6 мая ТАСС сообщили в пресс-службе писателя.

«В результате [взрыва] <...> погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, позывной «Злой»», — сообщили информагентству.

В пресс-службе уточнили, что Прилепин госпитализирован. Он получил переломы, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 27-летний Шубин служил вместе с Прилепиным, а в 2018 году переехал в Нижний Новгород и продолжал работать с писателем.

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Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковым был задержан подозреваемый. В настоящее время он находится на допросе в отделе полиции.

По данным источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Генпрокуратура взяла данное дело на контроль.

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