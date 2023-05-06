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Подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина доставили в отдел полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля с писателем Захаром Прилепиным под Нижним Новгородом, доставили в отдел полиции.

В настоящее время сотрудники устанавливают, причастен ли он ко взрыву. Предполагается, что за терактом может стоять целая диверсионная группа, сообщил источник «Известий». Задержали мужчину в лесном массиве. Его задержал местный участковый.

Задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.

Кроме того, по данным МВД, он ранее был судим. Розыск возможных соучастников подрыва автомобиля Прилепина продолжается.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. В МВД отметили, что в результате взрыва один человек погиб, а Прилепин получил ранения.

По последним данным, Прилепина оперируют в нижегородской больнице.

Погибшим оказался уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Он находился за рулем автомобиля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя покушение на Прилепина, заявил, что украинский режим подло выбирает целью защитников русского мира, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это циничным преступлением.

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