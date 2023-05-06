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Пушилин отреагировал на покушение на Прилепина

Пушилин о покушении на Прилепина: Киев подло выбирает целью защитников русского мира
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 мая, комментируя покушение на писателя Захара Прилепина, заявил, что украинский режим подло выбирает целью защитников русского мира.

«Безусловно, компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность.<...> Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников русского мира и лидеров общественного мнения», — написал он в Telegram-канале.

Он также пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Полиция уже задержала подозреваемого.

Следственный комитет России квалифицировал преступление как террористический акт.

В МВД отметили, что в результате взрыва один человек погиб, а Прилепин получил ранения. По информации источника «Известий», писатель находится в реанимации. Погибший — уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Он находился за рулем автомобиля Прилепина.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Однако конкретно перед взрывом их не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на преодоление Прилепиным тяжелой ситуации.

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