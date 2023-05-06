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Медведев назвал подрыв авто с Прилепиным циничным преступлением

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал подрыв машины, в которой находился писатель Захар Прилепин, циничным преступлением, совершенным нацистскими экстремистами. Соответствующее заявление политика сделано в телеграмме Прилепину.

В письме Медведев выразил поддержку писателю и соболезнования родным водителя автомобиля, который погиб в ходе подрыва.

Он также добавил, что злоумышленники, совершившие преступление, понесут наказание.

«Мы имеем дело с трусливым врагом, который стремится нас запугать. Выбирает своей целью настоящих патриотов нашей страны. Тех, кто все свои силы отдает служению Отечеству, делает всё, чтобы приблизить победу над украинским неонацизмом. Эти преступления не останутся безнаказанными», — цитирует ТАСС телеграмму Медведева.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

6 мая под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения, других пострадавших нет. На данный момент, по словам источника «Известий», писатель находится в реанимации, однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что угрозы жизни Прилепина нет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», а в Нижегородской области введен план «Перехват».

Позднее стало известно, что полиция задержала возможного подозреваемого.

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.

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