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Сюжет:

Задержанный по делу о теракте в отношении Прилепина ранее был судим

МВД: задержанный по подозрению в причастности к покушению на Прилепина мужчина был судим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Человек, задержанный по подозрению в причастности к теракту против писателя Захара Прилепина, ранее был судим, сообщила 6 мая журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Трое участковых <...> задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению», — отметила Волк.

Она также указала, что задержанный доставлен в отдел полиции, а розыск возможных соучастников продолжается.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель.

Уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой, находящийся за рулем автомобиля Прилепина, погиб. Писателя оперируют.

По данным источника «Известий», за преступлением может стоять диверсионная группа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Кроме того, Генпрокуратура взяла на контроль дело о подрыве автомобиля с Прилепиным.

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