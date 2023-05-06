Стало известно о возможной причастности группы людей к теракту против Прилепина

К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил источник «Известий».

По данным правоохранительных органов, за преступлением может стоять диверсионная группа.

Ранее в этот день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

В настоящее время разыскиваются соучастники преступления, один предполагаемый злоумышленник задержан.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения, других пострадавших нет. На данный момент, по словам источника «Известий», писатель находится в реанимации, однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утверждает, что угрозы жизни Прилепина нет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», а в Нижегородской области введен план «Перехват».

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.