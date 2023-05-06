Генпрокуратура взяла на контроль дело о подрыве авто с Прилепиным

Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о подрыве автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин. Об этом в ведомстве заявили в субботу, 6 мая.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — подчеркивается на сайте Генпрокуратуры.

В прокуратуре сообщили, что на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Нижегородской области Валерий Кузьмин. Он будет координировать работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

В этот день мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля с писателем Захаром Прилепиным под Нижним Новгородом, доставили в отдел полиции. Мужчину задержали в лесном массиве. Его задержал местный участковый. Сейчас специалисты устанавливают, причастен ли он к взрыву. Предполагается, что за терактом может стоять целая диверсионная группа, сообщил источник «Известий».

Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. В МВД отметили, что в результате взрыва один человек погиб, а Прилепин получил ранения.

По последним данным, Прилепина оперируют в нижегородской больнице.

Погибшим оказался уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Он находился за рулем автомобиля Прилепина.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя покушение на Прилепина, заявил, что украинский режим подло выбирает целью защитников русского мира, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это циничным преступлением.