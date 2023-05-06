Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

Задержанный по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина действовал не один и признался, что был завербован одной из спецслужб Украины, сообщает 6 мая источник «Известий».

По его информации, 29-летний Александр П. на допросе признался, что был завербован еще несколько лет назад, являлся штатным агентом. По заданию кураторов он перебрался на территорию России и получил гражданство.

Отмечается, что недавно ему приказали устранить Прилепина. Задержанный начал за ним следить. По дороге к дому Прилепина подозреваемый закопал несколько противотанковых мин. Автомобиль писателя, как утверждается, подорвался на одной из них.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

По горячим следам участковыми был задержан подозреваемый.

Позже стало известно, что в 2015 году Александра П. задерживали во время таможенного досмотра, тогда в рюкзаке сотрудники обнаружили у него штык-нож. По данным из соцсетей, Александр окончил школу-интернат.