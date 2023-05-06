Стала известна личность подозреваемого в совершении теракта против Прилепина

Возможным подозреваемым в совершении теракта против писателя Захара Прилепина является 29-летний Александр П., ранее судимый за разбой. Об этом сообщает в субботу, 6 мая, Telegram-канал 112.

В 2015 году его задерживали во время таможенного досмотра, тогда в рюкзаке сотрудники обнаружили у него штык-нож. По данным из соцсетей, Александр окончил школу-интернат.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Погиб водитель — Александр Шубин.

Прилепина в настоящее время оперируют. У него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Подозреваемого в совершении теракта задержали трое участковых и доставили его в отдел полиции. По данным МВД, мужчина ранее был судим. Кроме того, как сообщал источник «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».