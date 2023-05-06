Стали известны подробности подготовки покушения на Прилепина
Мины были установлены на пути следования машины писателя Захара Прилепина таким образом, чтобы их нельзя было объехать. Об этом сообщил источник «Известий» 6 мая.
Уточняется, что всего мин было две. Одна из них взорвалась, когда на нее наехала Audi писателя. Показания дал задержанный Александр П.
Ранее в этот день он дал признательные показания. На допросе он признался, что был завербован украинской спецслужбой еще несколько лет назад, являлся штатным агентом. По заданию кураторов он перебрался на территорию России и получил гражданство. Недавно ему приказали устранить Прилепина.
Сообщалось, что ведутся поиски других причастных к преступлению.
Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин.
В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
По горячим следам участковыми был задержан первый подозреваемый.
Позже стало известно, что в 2015 году Александра П. задерживали во время таможенного досмотра, тогда в рюкзаке сотрудники обнаружили у него штык-нож. По данным из соцсетей, Александр окончил школу-интернат.