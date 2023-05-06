Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Второго подозреваемого в совершении теракта против писателя Захара Прилепина задержали при прочесывании леса недалеко от места взрыва, сообщает источник «Известий».
В настоящее время с ним работают оперативники.
Обыски по адресам, на которые указали задержанные, проходят в Москве.
Ранее в этот день первый задержанный — 29-летний Александр П. — дал признательные показания. На допросе он признался, что был завербован украинской спецслужбой еще несколько лет назад, являлся штатным агентом. По заданию кураторов он перебрался на территорию России и получил гражданство. Недавно ему приказали устранить Прилепина.
Сообщалось, что ведутся поиски других причастных к преступлению.
Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин.
В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
По горячим следам участковыми был задержан первый подозреваемый.
Позже стало известно, что в 2015 году Александра П. задерживали во время таможенного досмотра, тогда в рюкзаке сотрудники обнаружили у него штык-нож. По данным из соцсетей, Александр окончил школу-интернат.