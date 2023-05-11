Бастрыкин заявил о наличии сообщников у обвиняемого в покушении на Прилепина
У обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина были сообщники, их устанавливают. Об этом 11 мая сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
«Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — сказал он на сессии СК в рамках Петербургского международного юридического форума.
Бастрыкин указал, что покушение на Прилепина было организовано украинскими спецслужбами. Он отметил, что это была спецоперация с мощной технической и организационной подготовкой.
Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В машине за рулем находился соратник писателя Александр Шубин, который в результате ЧП погиб.
У Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Писателя успешно прооперировали.
В тот же день задержали Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования машины писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.
8 мая Семеновский районный суд в Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.
Мужчине предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».