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Бастрыкин заявил о наличии сообщников у обвиняемого в покушении на Прилепина

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Фото: ТАСС
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У обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина были сообщники, их устанавливают. Об этом 11 мая сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — сказал он на сессии СК в рамках Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин указал, что покушение на Прилепина было организовано украинскими спецслужбами. Он отметил, что это была спецоперация с мощной технической и организационной подготовкой.

Подрывные технологии: как было организовано покушение на Захара Прилепина
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Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В машине за рулем находился соратник писателя Александр Шубин, который в результате ЧП погиб.

У Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Писателя успешно прооперировали.

В тот же день задержали Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования машины писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд в Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.

Мужчине предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

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