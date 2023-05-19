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Захару Прилепину успешно провели третью операцию

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Писателю Захару Прилепину успешно провели очередную операцию, уже третью. Об этом 19 мая «Известиям» сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«Состояние Захара Прилепина стабильное. Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. <...> Захар Прилепин уже пришел в сознание. По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Как и предыдущая, эта операция проводилась врачами из федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородским медиками.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с тем сообщил в своем Telegram-канале, что Прилепин находится в сознании и держится, «как настоящий боец». По его словам, врачи надеются, что операция станет финальным серьезным вмешательством.

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На Прилепина было совершено покушение 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

В тот день удалось задержать предполагаемого организатора преступления Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

В результате взрыва Прилепину диагностировали тяжелую сочетанную травму. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

Позднее, 12 мая, прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочной фиксации до полного сращения.

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