«Нужен публичный суд над людьми, совершившими теракты»

Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин остается в больнице после совершенного на него покушения. Врачи называют его состояние стабильным, но прогнозируют, что восстановление может затянуться минимум на полгода. Писатель пока не строит планов на это время, но его команда продолжает работу сразу над несколькими проектами. Остановить серию терактов против российских медийных персон, выражающих патриотическую позицию, поможет публичный суд над уже задержанными преступниками, тщательный анализ действий украинской стороны и взятие Киева военным путем, уверен Захар Прилепин. Об этом он рассказал «Известиям» в своем первом после покушения интервью.

«Команда продолжает работать»

— Попытка теракта, целью которой были вы, — далеко не первая. Последний случай произошел с Владленом Татарским, нельзя не вспомнить и Дарью Дугину и много других убийств. Что необходимо сделать, чтобы подобное больше не повторялось?

— Взять военным путем Киев. Выявлять планы будущих терактов и анализировать механизм свершившихся. Провести публичный суд над людьми, совершившими теракты, в результате которых погибли Моторола (Арсен Павлов), Александр Захарченко, Гиви (Михаил Толстых), Владлен Татарский (Максим Фомин), Даша Дугина.

— Вы упоминали, что еще до покушения на Захарченко были целью украинских служб, было совершено несколько покушений. Насколько изменились методы украинской стороны — есть ли основания полагать, что вас, как и Дугину с Татарским, других медийных персон, помогали «вести» и разрабатывать планы западные спецслужбы?

— Украина могла бы справиться и одна. Но в данном случае «партнеры» наследили, и это едва ли способно кого-то удивить.

Сотрудники экстренных служб на месте подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин Фото: ТАСС/Стрингер

— Врачи говорят, что процесс лечения растянется минимум на полгода. Как вы планируете восстанавливаться и чем хотели бы заняться, учитывая, что вам необходим покой? Будете ли более активно заниматься литературной деятельностью?

— Ничего не планирую. С интересом наблюдаю за возможностями человека.

— Вы продолжите реализацию проектов по патриотизации культуры? Ранее вы анонсировали открытие культурного центра «Традиция» и ряд других инициатив.

— Часть моей команды продолжает работать над этим: в Нижнем Новгороде, Чите, Дагестане — везде свои планы, свои друзья. Другая часть команды ведет гуманитарные проекты. Третья — батальон «Оплот» — возвращается в зону СВО.

— Вы сами не намерены завершить политическую карьеру из-за случившегося? И какие планы относительно штабов Захара Прилепина?

— Штабы — практически всегда инициатива на местах. Они растут как грибы, сами по себе. Чтоб заниматься любым видом деятельности, от антикоррупционной до гуманитарной, активистам нужно отвечать на вопрос: «Чьих будете?» Моя карьера — это люди, которые тащат все эти проекты. Само по себе их явление необъяснимо. Но они есть. Это больше любой карьеры.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Захар Прилепин на форуме левых и патриотических сил «Форум справедливости и солидарности. В интересах будущего России», 2019 год Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Действовал не один»

Покушение на писателя и сопредседателя «Справедливой России – За правду» Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Был подорван его автомобиль Audi Q7, в момент взрыва он ехал в машине. Соратник Прилепина Александр Шубин, вместе с которым он ехал, погиб. По счастливой случайности дочь писателя успела выйти из машины незадолго до теракта.

У Захара Прилепина диагностировали минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. В день теракта ему провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов. Позже, 12 мая, прошла вторая операция по фиксации костных отломков для их прочного закрепления до полного сращения.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены», — сообщила 14 мая его пресс-служба.

19 мая писатель успешно перенес третью операцию — по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Решение по проведению этой операции медики приняли в целях ускорения консолидации данного перелома и скорейшего восстановления.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин в больничной палате Фото: ТАСС/пресс-служба Захара Прилепина

На данный момент его состояние стабильное.

«Всё под контролем, врачи справляются», — заявил сегодня на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В день теракта удалось задержать предполагаемого организатора преступления Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины — заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд в Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.

По словам председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина, у обвиняемого в покушении на писателя были сообщники. «Он действовал не один. Это исполнитель. Соучастников сейчас устанавливаем», — сказал он на сессии ведомства в рамках Петербургского международного юридического форума.

Александр Пермяков (в центре), подозреваемый в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина, после избрания ему меры пресечения в Семеновском районном суде Фото: ТАСС/Михаил Кутузов

Александр Бастрыкин также отметил, что «это была спецоперация с мощной технической и организационной подготовкой».

Сейчас Захар Прилепин, несмотря на травмы, сохраняет стойкость духа. Недавно он сообщил, что после прохождения реабилитации собирается вернуться в зону проведения спецоперации РФ. Обращаясь к организаторам покушения на него, писатель заявил, что Россия неизбежно победит в конфликте на Украине.

Стоит отметить, что в январе 2022 года Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией для прохождения службы в зоне СВО и на данный момент является действующим офицером Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.