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Стало известно о переводе Прилепина в обычную палату

Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин переведен в обычную палату. Об этом 24 мая сообщили «Известиям» в его пресс-службе.

«Состояние Захара Прилепина стабильное. Сегодня его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Начинается новый этап лечения и реабилитации», — сообщили там.

Также эту информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами, настоящий боец! Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — написал он.

«Нужен публичный суд над людьми, совершившими теракты»
Писатель Захар Прилепин дал «Известиям» первое интервью после покушения на его жизнь

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он ехал в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

Прилепину были проведены три операции: установка аппаратов внешней фиксации переломов, фиксация костных отломков и фиксация сломанного позвонка в поясничном отделе. После последнего хирургического вмешательства писатель вышел на связь, рассказал о самочувствии и опроверг слухи о том, что занят написанием нового романа.

По делу о взрыве был задержан предполагаемый организатор преступления Александр Пермяков. Он сообщил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

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