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У посольства Норвегии в РФ активисты провели акцию против антироссийских санкций
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У посольства Норвегии в РФ активисты провели акцию против антироссийских санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве у посольства Норвегии активисты Национально-освободительного движения (НОД) провели акцию протеста в связи с несогласием с антироссийской политикой, проводимой Осло. Об этом «Известиям» рассказали представители движения.

На кадрах видно, как участники протеста держат плакаты «НАТО — инструмент войны», «Норвегия — марионетка США», «Норвегия — спонсор нацизма».

Активисты также протестовали против притеснения российских дипломатов и активной поддержки Украины Норвегией.

«Здесь собрались неравнодушные граждане, активисты НОД, которые возмущены той позицией государства Норвегия по отношению к нашей дипломатической миссии», — заявил координатор НОД Владимирской области Павел Григорьев.

Вместе с тем, комментируя ситуацию с притеснением дипломатов, он отметил, что они являются гражданами России, хотя бы из-за этого факта ущемление их прав недопустимо.

Известно, что во время протестной акции в дипведомстве проходил прием в честь празднования Дня конституции Норвегии, отмечавшегося 17 мая.

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Ранее, 26 апреля, МИД РФ объявил десять сотрудников посольства Норвегии персонами нон грата. Послу Норвегии в РФ Роберту Квиле был выражен решительный протест в связи с решением королевства о высылке 15 дипломатов российского посольства и сотрудников аппарата военного атташе.

О признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата сообщила глава МИД страны Анникен Хюитфельт 13 апреля. По ее словам, дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия якобы представляет некую разведывательную угрозу.

В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, заявили, что Москва даст соответствующий ответ на действия Осло. Посольство России в Норвегии также назвало высылку своих сотрудников крайне недружественным шагом.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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