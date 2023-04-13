Посольство РФ в Норвегии назвало недружественным шагом высылку 15 сотрудников

Посольство России в Норвегии назвало высылку своих 15 сотрудников крайне недружественным шагом со стороны Осло. Сообщение дипломатического представительства опубликовано в Telegram-канале в четверг, 13 апреля.

«Реакция очень негативная. Это - очередной крайне недружественный шаг, на который последуют ответные меры», — отмечается в сообщении.

В четверг Министерство иностранных дел России также подчеркнуло, что РФ ответит на высылку дипломатов из Осло.

Ранее в этот день МИД Норвегии сообщил о том, что 15 сотрудников российского посольства были объявлены персонами нон грата. Согласно заявлению, норвежское правительство приняло такое решение из-за того, что Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для страны. Отмечается, что сотрудники посольства подозреваются в шпионаже, так как они «работали под дипломатическим прикрытием».

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