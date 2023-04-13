Москва ответит на объявление персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии
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- Москва ответит на объявление персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии
Москва ответит на объявление персонами нон грата 15 сотрудников посольства России в Норвегии. Об этом говорится в четверг, 13 апреля, в соответствующем заявлении МИД РФ.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Каких-либо подробностей относительно решения российской стороны добавлено не было.
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