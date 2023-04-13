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Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата

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Фото: ТАСС/Юрий Михайленко
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Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Об этом 13 апреля сообщили в норвежском МИДе.

«Они объявлены персонами нон грата, потому что вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом», — сказала министр иностранных дел Анникен Хюитфельт.

Согласно заявлению, норвежское правительство приняло такое решение в силу того, что в настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для страны. По сообщению МИД Норвегии, персонами нон грата были объявлены 15 работников разведки России, работавших под дипломатическим прикрытием.

Отмечается, что эти сотрудники посольства РФ должны покинуть страну в ближайшее время.

По словам Хюитфельт, несмотря на предпринятые действия, Норвегия стремиться поддерживать дипломатические отношения с РФ и приветствует российских дипломатов в стране.

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