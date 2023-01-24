Статус контактов: последуют ли высылки российских послов из стран ЕС
В 2023 году «война посольств» ЕС и РФ продолжится, но признаков полного разрыва отношений в ближайшей перспективе нет. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» на фоне обострения дипломатического кризиса эксперты. При этом 23 января Россия и Эстония заявили о понижении уровня дипотношений до временно поверенных. Рига проявила солидарность с соседом и потребовала от российского посла покинуть Латвию. Москва поступила зеркально. Массово высылать сотрудников российских дипмиссий страны ЕС начали в знак поддержки Украины в 2022 году. К настоящему моменту в РФ вернулось около 600 дипломатов.
Повысить ставки
В 2023 году к новому витку дипломатической войны с РФ привели решения Эстонии. 11 января Таллин потребовал сократить штат российской дипмиссии с 21 до восьми дипломатов. Из 23 представителей обслуживающего персонала осталось только 15. Тогда глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призвал и другие страны ЕС активизировать кампанию по высылке российских дипломатов.
Однако первой повысить ставки решила Москва. 23 января МИД РФ заявил о снижении дипломатического уровня с Эстонией до временного поверенного. Причиной такого решения в российском министерстве назвали «недружественный шаг» по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. Посол страны Маркус Лайдре должен покинуть Москву до 7 февраля. Эстония ответила зеркально: российский посол Владимир Липаев обязан уехать из прибалтийского государства до 7 февраля.
В знак солидарности с Эстонией понизила уровень дипотношений с РФ и Латвия. Посол России в стране Михаил Ванин вынужден уехать до 24 февраля. Об ответной высылке латышского посла Мариса Риекстиньша сообщил МИД России 24 января. При этом днем ранее дипломат не стал прогнозировать для СМИ возможность разрыва дипотношений с РФ, отметив, что наличие посла Латвии в России «по-прежнему важно».
Чрезвычайный и полномочный посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш
Взаимное сокращение дипперсонала страны ЕС и РФ активизировали после начала СВО на Украине. К концу года из стран объединения в Россию вернулось около 600 дипломатов. Москва выслала около 300 сотрудников европейских дипмиссий.
К слову, Литва в прошлом году не ограничилась сокращением дипломатического состава и объявила в апреле посла РФ Алексея Исакова персоной нон грата. На этой почве продолжились взаимные высылки и закрытия консульств. В мае Вильнюс отозвал уже своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы. В октябре республика объявила персоной нон гранта временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя (сейчас эту должность занимает Александр Елкин). Москва в качестве ответной меры выслала временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Тем не менее посольства продолжают работу, хотя и в очень скромном составе.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что отзыв послов в нынешних условиях кардинально не влияет на работу дипмиссий.
— Отсутствие посла — это всегда осложняющий фактор, но все-таки не критичный. Проблемы обсуждать и решать можно и по другим каналам, в том числе непосредственно через центральные аппараты дипломатических ведомств, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, посол обладает представительскими функциями, то есть продвигает политику своего государства в стране пребывания. «В нынешних условиях эти функции и так довольно трудно выполнять», — подчеркнул эксперт.
Очевидно, что наличие или отсутствие послов не влияет на выдачу виз и другие функции дипмиссий, в которых заинтересованы простые граждане. Например, посол РФ в Латвии Михаил Ванин уже заявил, что даже после понижения уровня дипотношений и его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся.
Кто следующий
В силу натянутых отношений с Москвой солидарность со странами Прибалтики могла бы проявить как минимум Варшава.
— Можно прогнозировать, что по мере интенсификации конфликта на Украине эскалация РФ с Западом будет усиливаться и на дипломатическом уровне. Польша вместе со странами Прибалтики находится на авангарде антироссийской политики, так что снижение уровня дипотношений с Варшавой не исключено, — заявил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчыньская-Наленч
К слову, в середине января экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчыньская-Наленч призвала «выгнать с Запада всех российских послов и понизить уровень отношений». При этом она отметила, что одностороннее решение Варшавы не будет иметь смысла.
Напомним, в марте 2022 года МИД республики потребовал от 45 российских дипломатов покинуть страну. РФ ответила симметрично. В посольстве Польши не стали комментировать возможное понижение дипотношений. В российской дипмиссии в Варшаве сказали «Известиям», что «с российско-польского угла сейчас добавить нечего».
Еще один претендент на усиление дипломатического кризиса с РФ — Чехия, которая существенно ограничила представительство российского дипкорпуса еще до февраля 2022 года. Экс-депутат чешского парламента Ярослав Голик полагает, что снижение дипотношений было бы глупостью, учитывая и без того маленький состав посольства.
— В РФ и Чехии всего по семь дипломатов. Необходимо искать пути для сотрудничества, а не ставить новые барьеры, — сказал он «Известиям».
Аналогичное мнение в разговоре с «Известиями» выразила депутат от Болгарии в Европарламенте Елена Йончева.
— Я считаю, что Европа должна искать решение конфликта не на поле боя, а в сфере дипломатии. В связи с этим должны быть открыты все возможности для двустороннего диалога — все полноценные дипломатические каналы. Любые <вооруженные конфликты> заканчивается за столом переговоров, и Болгария заинтересована в том, чтобы это произошло как можно скорее, — подчеркнула политик.
София в 2022 году выслала рекордное количество российских дипломатов — около 70. На этом фоне пошли разговоры даже о возможном разрыве дипотношений между странами. Тем не менее до сих пор РФ в Болгарии представляет посол Элеонора Митрофанова.
Пережить разрыв
В октябре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе», сетуя на нечеловеческие условия работы в ЕС. Многие восприняли это как сигнал к разрыву дипотношений с объединением, но уже вскоре дискуссия сошла на нет. МИД РФ позже подтвердил, что первой на юридическое прекращение отношений с Европой Москва не пойдет.
Дмитрий Суслов считает, что в краткосрочной перспективе говорить о понижении дипломатических отношений и тем более их разрыве с центральными странами ЕС — преждевременно. «Например, Финляндия, несмотря на ее схожую со странами Прибалтики визовую политику в отношении россиян, вряд ли пойдет на такой шаг», — сказал он.
Андрей Кортунов полагает, что война на дипломатическом поприще в той или иной форме будет продолжаться.
— Будут вводиться ограничения на количество дипломатов, а также дипломатических представительств в тех странах, где помимо посольства есть консульства. Насколько это выльется в отзыв послов, сказать пока что трудно. Я допускаю, что две-три страны могут проявить солидарность с Прибалтикой, но все-таки это будет очень ограниченное количество стран, — уверен эксперт.
При этом Андрей Кортунов не исключает дальнейшие ограничения по линии Евросоюза — то есть сокращения состава постпредства РФ в Брюсселе. Сейчас до сих пор не назначен постоянный представитель России в ЕС. И.о. постпреда в ЕС Кирилл Логвинов ранее сказал, что назначение будет прежде всего зависеть от того, «когда Евросоюз продемонстрирует готовность к политическому диалогу». К слову, новый посол ЕС Ролан Галараг прибыл в Москву в конце сентября 2022 года.