Статус контактов: последуют ли высылки российских послов из стран ЕС

В 2023 году «война посольств» ЕС и РФ продолжится, но признаков полного разрыва отношений в ближайшей перспективе нет . Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» на фоне обострения дипломатического кризиса эксперты. При этом 23 января Россия и Эстония заявили о понижении уровня дипотношений до временно поверенных. Рига проявила солидарность с соседом и потребовала от российского посла покинуть Латвию. Москва поступила зеркально . Массово высылать сотрудников российских дипмиссий страны ЕС начали в знак поддержки Украины в 2022 году. К настоящему моменту в РФ вернулось около 600 дипломатов.

Повысить ставки

В 2023 году к новому витку дипломатической войны с РФ привели решения Эстонии. 11 января Таллин потребовал сократить штат российской дипмиссии с 21 до восьми дипломатов . Из 23 представителей обслуживающего персонала осталось только 15. Тогда глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призвал и другие страны ЕС активизировать кампанию по высылке российских дипломатов.

Однако первой повысить ставки решила Москва. 23 января МИД РФ заявил о снижении дипломатического уровня с Эстонией до временного поверенного . Причиной такого решения в российском министерстве назвали «недружественный шаг» по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. Посол страны Маркус Лайдре должен покинуть Москву до 7 февраля. Эстония ответила зеркально : российский посол Владимир Липаев обязан уехать из прибалтийского государства до 7 февраля.

В знак солидарности с Эстонией понизила уровень дипотношений с РФ и Латвия . Посол России в стране Михаил Ванин вынужден уехать до 24 февраля. Об ответной высылке латышского посла Мариса Риекстиньша сообщил МИД России 24 января . При этом днем ранее дипломат не стал прогнозировать для СМИ возможность разрыва дипотношений с РФ, отметив, что наличие посла Латвии в России «по-прежнему важно».

Статус контактов Чрезвычайный и полномочный посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Взаимное сокращение дипперсонала страны ЕС и РФ активизировали после начала СВО на Украине. К концу года из стран объединения в Россию вернулось около 600 дипломатов. Москва выслала около 300 сотрудников европейских дипмиссий .

К слову, Литва в прошлом году не ограничилась сокращением дипломатического состава и объявила в апреле посла РФ Алексея Исакова персоной нон грата. На этой почве продолжились взаимные высылки и закрытия консульств. В мае Вильнюс отозвал уже своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы. В октябре республика объявила персоной нон гранта временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя (сейчас эту должность занимает Александр Елкин). Москва в качестве ответной меры выслала временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Тем не менее посольства продолжают работу, хотя и в очень скромном составе.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что отзыв послов в нынешних условиях кардинально не влияет на работу дипмиссий .

— Отсутствие посла — это всегда осложняющий фактор, но все-таки не критичный. Проблемы обсуждать и решать можно и по другим канала м, в том числе непосредственно через центральные аппараты дипломатических ведомств, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Статус контактов Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По его словам, посол обладает представительскими функциями, то есть продвигает политику своего государства в стране пребывания. «В нынешних условиях эти функции и так довольно трудно выполнять», — подчеркнул эксперт.

Очевидно, что наличие или отсутствие послов не влияет на выдачу виз и другие функции дипмиссий, в которых заинтересованы простые граждане . Например, посол РФ в Латвии Михаил Ванин уже заявил, что даже после понижения уровня дипотношений и его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся.

Кто следующий

В силу натянутых отношений с Москвой солидарность со странами Прибалтики могла бы проявить как минимум Варшава.

— Можно прогнозировать, что по мере интенсификации конфликта на Украине эскалация РФ с Западом будет усиливаться и на дипломатическом уровне. Польша вместе со странами Прибалтики находится на авангарде антироссийской политики, так что снижение уровня дипотношений с Варшавой не исключено , — заявил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Статус контактов Экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчыньская-Наленч Фото: commons.wikimedia.org/The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

К слову, в середине января экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчыньская-Наленч призвала «выгнать с Запада всех российских послов и понизить уровень отношений». При этом она отметила, что одностороннее решение Варшавы не будет иметь смысла.

Напомним, в марте 2022 года МИД республики потребовал от 45 российских дипломатов покинуть страну. РФ ответила симметрично. В посольстве Польши не стали комментировать возможное понижение дипотношений. В российской дипмиссии в Варшаве сказали «Известиям», что «с российско-польского угла сейчас добавить нечего».

Еще один претендент на усиление дипломатического кризиса с РФ — Чехия, которая существенно ограничила представительство российского дипкорпуса еще до февраля 2022 года . Экс-депутат чешского парламента Ярослав Голик полагает, что снижение дипотношений было бы глупостью, учитывая и без того маленький состав посольства.

— В РФ и Чехии всего по семь дипломатов. Необходимо искать пути для сотрудничества, а не ставить новые барьеры , — сказал он «Известиям».

Аналогичное мнение в разговоре с «Известиями» выразила депутат от Болгарии в Европарламенте Елена Йончева.

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— Я считаю, что Европа должна искать решение конфликта не на поле боя, а в сфере дипломатии. В связи с этим должны быть открыты все возможности для двустороннего диалога — все полноценные дипломатические каналы . Любые <вооруженные конфликты> заканчивается за столом переговоров, и Болгария заинтересована в том, чтобы это произошло как можно скорее, — подчеркнула политик.

София в 2022 году выслала рекордное количество российских дипломатов — около 70. На этом фоне пошли разговоры даже о возможном разрыве дипотношений между странами. Тем не менее до сих пор РФ в Болгарии представляет посол Элеонора Митрофанова.

Пережить разрыв

В октябре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе», сетуя на нечеловеческие условия работы в ЕС . Многие восприняли это как сигнал к разрыву дипотношений с объединением, но уже вскоре дискуссия сошла на нет. МИД РФ позже подтвердил, что первой на юридическое прекращение отношений с Европой Москва не пойдет .

Дмитрий Суслов считает, что в краткосрочной перспективе говорить о понижении дипломатических отношений и тем более их разрыве с центральными странами ЕС — преждевременно . «Например, Финляндия, несмотря на ее схожую со странами Прибалтики визовую политику в отношении россиян, вряд ли пойдет на такой шаг», — сказал он.

Андрей Кортунов полагает, что война на дипломатическом поприще в той или иной форме будет продолжаться.

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— Будут вводиться ограничения на количество дипломатов, а также дипломатических представительств в тех странах, где помимо посольства есть консульства . Насколько это выльется в отзыв послов, сказать пока что трудно. Я допускаю, что две-три страны могут проявить солидарность с Прибалтикой, но все-таки это будет очень ограниченное количество стран, — уверен эксперт.