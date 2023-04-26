Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата

Москва объявляет 10 сотрудников посольства Норвегии персонами нон грата. Об этом 26 апреля сообщили в МИД РФ.

Ранее в этот день в ведомство был вызван посол Норвегии Роберт Квиле, ему был выражен решительный протест в связи с решением королевства о высылке 15 дипломатов российского посольства и сотрудников аппарата военного атташе.

«Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры «persona non grata» 10 представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Послу также было заявлено о других мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Осло. В частности, будет введено ограничение на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа граждан РФ.

О признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата сообщила глава МИД страны Анникен Хюитфельт 13 апреля. По ее словам, дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия якобы представляет некую разведывательную угрозу.

В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь заявили, что Москва даст соответствующий ответ на действия Осло. Посольство России в Норвегии также назвало высылку своих сотрудников крайне недружественным шагом.

14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что объявление Норвегией персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства является умышленным нагнетанием враждебности. Она отметила, что никаких претензий дипломатам предъявлено не было, однако норвежские СМИ развернули очередную лживую кампанию по якобы разоблачению российских «шпионов». Захарова подчеркнула, что отношениям двух стран нанесен серьезный удар.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.