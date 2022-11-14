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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

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Фото: ТАСС/EPA/STR
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник, 14 ноября.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в телеграмме.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Путин также подтвердил готовность РФ к тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Как заявили в МВД Турции, за происшествием могут стоять Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе организации Анкара считает террористическими.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают теракт в центре турецкой столицы. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, намекая на связи Вашингтона с YPG, резко ответил на соболезнования со стороны США. Он отметил, что стоит расценивать их, как если бы убийца первым прибыл на место преступления.

Взрыв 13 ноября прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Согласно имеющейся информации, погибли шесть человек — четыре на месте и двое после госпитализации, также пострадал 81 человек. В числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания Турции и его дочь. Позднее стало известно, что 50 человек из 81 пострадавшего в теракте были выписаны из медицинских учреждений города. По предварительной информации, жертв среди россиян нет.

Турецкие власти расценивают взрыв как теракт. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров. В настоящий момент правоохранители допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.

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