Число погибших при взрыве в Стамбуле увеличилось до шести человек, пострадавших — до 53. Об этом 13 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Twitter.

Глава государства сослался на данные, полученные от губернатора Стамбула Али Ерликая.

«Желаю милости Божией нашим гражданам, погибшим в результате взрыва бомбы на улице Истикляль. Попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают. Все детали будут установлены, а виновные понесут наказание», — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Эрдоган добавил, что видеозаписи с камер наблюдения изучаются. По его словам, в причастности к взрыву подозревают женщину.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 38 пострадавших.

Взрыв произошел ранее в этот день около 16:20 (совпадает с мск). На месте работают экстренные службы.

Как рассказали «Известиям» очевидцы, после взрыва начался хаос. Девушка по имени Наталья, которая находилась неподалеку от места происшествия, указала на то, что 13 ноября — воскресный день, поэтому людей на центральной улице собралось как никогда много.

Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего.