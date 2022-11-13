Взрыв прогремел в центре Стамбула

В центре Стамбула в воскресенье, 13 ноября, прогремел взрыв, местные СМИ пишут, что в результате происшествия есть пострадавшие.

Как сообщает CNN Turk, взрыв произошел на улице Истикляль. На место происшествия прибыли полиция, а также пожарная и медицинская бригады. По данным телеканала, в результате случившегося 11 человек получили ранения.

Причина взрыва неизвестна.

Официальных заявлений о произошедшем пока не поступало.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что на территории промышленной зоны в турецком Стамбуле произошел взрыв, один рабочий погиб, еще трое получили ранения. По информации телеканала A Haber, взорвались кислородные баллоны.