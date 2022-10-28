Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле
На территории промышленной зоны в турецком Стамбуле произошел взрыв, один рабочий погиб, еще трое получили ранения. Об этом 28 октября сообщило губернаторство города.
«Сегодня около 10:00 (совпадает с мск. — Ред.) произошел взрыв на рабочем месте, где производился ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. Один сотрудник на рабочем месте погиб и трое рабочих получили ранения», — цитирует заявление телеканал A Haber.
Отмечается, что на место происшествия отправлены пожарные, полицейские и медики. Раненых доставили в горбольницу.
По данным телеканала, взорвались кислородные баллоны.
Ранее, в августе, два грузовика и производственное помещение загорелись в Тюмени. Сложность при ликвидации огня представляли два кислородных баллона, которые взорвались в ходе тушения пожара.