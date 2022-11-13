Реклама
Прямой эфир
Мир
Прокуратура рассматривает теракт в качестве причины взрыва в Стамбуле
Мир
Четыре человека погибли и 38 пострадали при взрыве в Стамбуле
Мир
Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла четвертый этап Гран-при в Москве
Мир
Не менее 11 человек пострадали при взрыве в Стамбуле
Мир
Взрыв прогремел в центре Стамбула
Армия
Путин поручил провести демобилизацию ранее призванных на службу студентов ЛДНР
Мир
Требующие отставки Санду протестующие вышли на акцию в Кишиневе
Мир
В США призвали снизить поддержку Украины
Мир
Экс-евродепутат обвинила США в пропагандистской войне против России
Мир
В Лондоне заявили о стремлении избежать прямого конфликта НАТО с Россией

Прокуратура рассматривает теракт в качестве причины взрыва в Стамбуле

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теракт рассматривается в качестве основной причины взрыва в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщают в прокуратуре города.

По последним данным, погибли четыре человека, 38 пострадали.

Взрыв прогремел в воскресенье вечером на главной туристической улице Истикляль. Губернатор города Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск).

Недалеко от улицы, на которой произошел взрыв, находится генконсульство России в Стамбуле. В дипведомстве заявили, что не располагают информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате происшествия.

Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей ЧП. В частности, запрещена демонстрация кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022