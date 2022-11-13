Прокуратура рассматривает теракт в качестве причины взрыва в Стамбуле

Теракт рассматривается в качестве основной причины взрыва в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщают в прокуратуре города.

По последним данным, погибли четыре человека, 38 пострадали.

Взрыв прогремел в воскресенье вечером на главной туристической улице Истикляль. Губернатор города Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск).

Недалеко от улицы, на которой произошел взрыв, находится генконсульство России в Стамбуле. В дипведомстве заявили, что не располагают информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате происшествия.

Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей ЧП. В частности, запрещена демонстрация кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения.