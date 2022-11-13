Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео.

На кадрах видно, как на одной из центральных пешеходных дорог турецкого города — улице Истикляль — происходит взрыв на фоне большого количество отдыхающих и горожан.

Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего.

По последним данным, пострадали по меньшей мере 11 человек. Губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил о том, что на месте происшествия работают экстренные службы. Взрыв, по его данным, произошел около 16:20 (совпадает с мск). Подробности произошедшего выясняются.