Четыре человека погибли и 38 пострадали при взрыве в Стамбуле. Об этом 13 ноября сообщил губернатор города Али Йерликая на своей странице в Twitter.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли четыре человека, 38 человек получили ранения. Нашим раненым оказана медицинская помощь», — написал он.

Генконсульство РФ, в свою очередь, заявило, что не располагает данными о том, есть ли среди раненых россияне.

«По сообщению губернатора провинции Стамбула А.Йерликая, в результате происшествия имеются погибшие и раненые (данные уточняются). На настоящее время Генеральное консульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль около 16:20 (совпадает с мск), которая на данный момент перекрыта правоохранителями. Очевидцы сообщают об эвакуации граждан с места событий.

По версии правоохранительных органов Турции, взрыв мог произойти в результате теракта.