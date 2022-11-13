Полиция рассматривает версию теракта после взрыва в Стамбуле

Правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Рассматривается», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности теракта.

Взрыв прогремел на главной туристической улице Истикляль. Губернатор города Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск).

По меньшей мере 11 человек получили ранения различной степени тяжести. К месту происшествия направлены десятки машин скорой помощи. Территория вокруг места происшествия оцеплена, медики продолжают госпитализировать раненых.

Причина взрыва пока неизвестна.

Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей ЧП. В частности, запрещена демонстрация кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения.