Глава МВД Турции резко отреагировал на соболезнования США после взрыва

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу резко ответил на соболезнования со стороны США по поводу взрыва в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает агентство Anadolu.

«Я думаю, что стоит расценивать соболезнования США, как если бы убийца первым прибыл на место преступления, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», — сказал министр.

Кроме того, Сойлу осудил «неискренность» отдельных партнеров Турции, которые, по его словам, укрывают, спонсируют и всячески поощряют террористов. При этом политик не уточнил, что именно вызвало подобное негодование с его стороны.

Ранее в этот день глава МВД пообещал дать жесткий ответ тем, кто «причинил боль Турции».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают теракт в центре турецкой столицы.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль 13 ноября. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу. Сойлу сообщил о задержании подозреваемого в теракте в центре Стамбула. По предварительной версии, бомба была оставлена в туристическом районе города.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке запечатлена женщина в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

В настоящий момент правоохранители допрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения. Согласно информации МВД, некоторые улики, собранные полицией, указывают на причастность к организации атаки сирийских группировок, признанных в Турции террористическими.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. По предварительной информации, жертв среди россиян нет.

14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавших в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.