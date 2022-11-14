В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле

Власти Турции задержали человека, который, вероятно, оставил взрывное устройство на центральной пешеходной улице Стамбула. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что собранные турецкими следователями улики указывают на причастность сирийских группировок, признанных Анкарой террористическими, к организации теракта.

Накануне минюст Турции выдвинул возможную версию событий в Стамбуле: бомбу могли принести в сумке или пакете, после чего она взорвалась самостоятельно, либо ее активировали дистанционно.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Согласно имеющейся информации, погибли шесть человек — четыре на месте и двое после госпитализации, также пострадал 81 человек. В числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания Турции и его дочь.

Власти расценивают взрыв на одной из центральных пешеходных улиц Стамбула как теракт. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма». Следствие полагает, что преступление совершила женщина, которая активировала бомбу.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке она изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, неизвестная могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров. В настоящий момент правоохранители допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.