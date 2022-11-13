Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле терактом

Власти расценивают взрыв на одной из центральных пешеходных улиц Стамбула как теракт. Об этом сообщил 13 ноября вице-президент Турции Фуат Октай.

«По нашим оценкам, это был террористический акт, в результате которого нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привел в действие бомбу», — сказал он журналистам.

Взрыв прогремел ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек, пострадал 81.

В момент взрыва на улице находилось много людей. Как рассказали «Известиям» очевидцы, в центре города начался хаос.

В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили об отсутствии пострадавших среди россиян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма», а в причастности к взрыву подозревается женщина. Позднее турецкие СМИ распространили снимки, предположительно, этой женщины. На фотографии подозреваемая в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, именно она могла оставить на улице пакет с бомбой.

Прокуратура города и полиция основной версией трагедии также считают теракт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два этих происшествия, не уточнялось.