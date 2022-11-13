У станции метро «Шишхане» в Стамбуле слышна стрельба

Звуки стрельбы слышны у станции метро «Шишхане» в Стамбуле. Об этом 13 ноября сообщает газета Habererk.

По данным издания, правоохранители ликвидировали некоего гражданина. Местным жителям пришлось искать укрытия в близлежащих магазинах.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 60 выстрелов.

Ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. По последним данным, погибли шесть человек и 53 пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма» и все виновные «получат по заслугам». По его словам, есть информация, что в причастности к взрыву подозревается женщина.

Прокуратура города и полиция основной версией трагедии считают теракт.

Как рассказали «Известиям» очевидцы, после взрыва начался хаос. Девушка по имени Наталья указала на то, что 13 ноября — воскресный день, поэтому людей на центральной улице собралось как никогда много.