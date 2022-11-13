Очевидцы рассказали о взрыве в Стамбуле

Очевидцы взрыва на главной туристической улице Стамбула Истикляль рассказали «Известиям» о произошедшем.

По словам Елизаветы Назаренковой, после взрыва начался хаос. Рядом с местом происшествия она увидела около пяти-шести лежащих тел. Улицу оцепили, приехала полиция.

«Мужчины по рации переговаривались. Такое ощущение, что они еще общались с этим преступником, который сделал взрыв, но, возможно, это просто слухи», — сказала Елизавета.

Очевидец по имени Михаил находился в момент взрыва в 500 м от места происшествия.

«Я, не понимая, что произошло, продолжил идти в том направлении, пока не уперся в толпу людей и полицейских, которые дальше никого не пропускали. Там люди просто стояли и пытались на камеры заснять, что произошло. Самого взрыва я не услышал либо из-за наушников, либо из-за того, что был в здании», — рассказал он.

Девушка по имени Наталья также находилась неподалеку от места происшествия.

«Мы услышали взрыв, и толпа ринулась на нас. Сегодня воскресный день, а значит, людей сегодня как никогда много на центральной улице. Тут же начали съезжаться «скорые» и полиция, очень быстро. Они просто с такой скоростью летели, что чуть других людей не снесли», — отметила она.

Взрыв произошел ранее в этот день около 16:20 (совпадает с мск). На месте работают экстренные службы. По последним данным, в результате погибли четыре человека и 38 пострадали.

Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего.