Эрдоган пообещал «наказание по заслугам» для организаторов взрыва в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственные за взрыв в Стамбуле, при котором, по последним данным, погибли шесть человек и 53 пострадали, получат по заслугам.

«Все детали будут установлены, а виновные понесут наказание по заслугам», — цитирует его TRT Haber.

Турецкий лидер добавил, что в произошедшем «есть признаки терроризма». Кроме того, по имеющейся информации, в причастности к взрыву подозревается женщина. На данный момент, по его словам, изучаются камеры видеонаблюдения.

Взрыв произошел в 16:20 (совпадает с мск) на улице Истикляль. В качестве основной версии произошедшего прокуратура города называет теракт.

Как рассказали «Известиям» очевидцы, после взрыва начался хаос. Девушка по имени Наталья указала на то, что 13 ноября — воскресный день, поэтому людей на центральной улице собралось как никогда много.