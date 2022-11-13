В Сети появилось фото подозреваемой в причастности к взрыву в Стамбуле
Турецкий телеканал ODA TV показал фотографию женщины, которую подозревают в причастности к взрыву на пешеходной улице в Стамбуле.
На снимке изображена женщина в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице Истикляль пакет с бомбой.
Установлено, что взрывное устройство оставила именно женщина ростом 165 см.
Ранее о том, что в причастности к взрыву подозревают женщину, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что ответственные за взрыв в Стамбуле получат по заслугам.
Взрыв прогремел в воскресенье вечером. Губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск).
Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что на улице в это время находилось много людей. Как рассказали «Известиям» очевидцы, после взрыва начался хаос.
По последним данным, погибли шесть человек, 53 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.
В генконсульстве России в Стамбуле заявили об отсутствии пострадавших среди россиян.