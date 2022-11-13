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Генконсульство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при взрыве в Стамбуле. Об этом 13 ноября сообщает генконсульство РФ.

«По имеющимся у генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали 53.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма», а в причастности к взрыву подозревается женщина. Позднее турецкие СМИ распространили снимки, предположительно, этой женщины.

Прокуратура города и полиция основной версией трагедии считают теракт.

Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два этих происшествия, не уточнялось.

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