Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв

В центре Стамбула на знаменитой торговой улице Истикляль в воскресенье днем прогремел взрыв. В результате шесть человек погибли, более 80 ранены, власти заявили о теракте. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Губернатор города Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск)
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В момент взрыва на улице находилось много людей. По словам очевидцев, в центре города начался хаос
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
К месту происшествия направлены десятки машин скорой помощи
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Правоохранители рассматривают версию теракта. По факту взрыва в центре Стамбула возбуждено уголовное дело. Для расследования назначена группа из пяти прокуроров
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Территория вокруг места происшествия оцеплена, медики продолжают госпитализировать раненых
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что россиян среди пострадавших нет
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей ЧП. В частности, запрещена демонстрация кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственные за взрыв в Стамбуле получат по заслугам. Кроме того, по имеющейся информации, в причастности к взрыву подозревается женщина
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Фото: AP Photo/Can Ozer
Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два этих происшествия, не уточнялось
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