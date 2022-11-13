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Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв

В результате теракта пострадали десятки человек
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Security and ambulances at the scene after an explosion on Istanbul's popular pedestrian Istiklal Avenue, Sunday, Nov. 13, 2022. An explosion on one of Istanbul's most popular pedestrian thoroughfares killed four people and injured more than 30 on Sunday, authorities said. The cause of the blast on Istiklal Avenue was not immediately clear. Five prosecutors were assigned to investigate the explosion, state-run Anadolu news agency said
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В центре Стамбула на знаменитой торговой улице Истикляль в воскресенье днем прогремел взрыв. В результате шесть человек погибли, более 80 ранены, власти заявили о теракте. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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A member of the security forces stands near the scene after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey, November
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
На месте происшествия работают сотрудники силовых структур. Губернатор города Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск)
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People react after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В момент взрыва на улице находилось много людей. По словам очевидцев, в центре города начался хаос
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Police and emergency service members work at the scene after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
К месту происшествия направлены десятки машин скорой помощи
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A police officer stands guard after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Правоохранители рассматривают версию теракта. По факту взрыва в центре Стамбула возбуждено уголовное дело. Для расследования назначена группа из пяти прокуроров
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A forensic technician works after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Территория вокруг места происшествия оцеплена, медики продолжают госпитализировать раненых
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People react after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey,
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В генконсульстве России в Стамбуле заявили, что россиян среди пострадавших нет
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Police and emergency service members work at the scene after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на освещение подробностей ЧП. В частности, запрещена демонстрация кадров с места происшествия, которые могут навредить следствию или вызвать панику среди населения
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A woman looks on from a shop at the scene after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey,
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели
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Police members transport the body of an unidentified person after an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственные за взрыв в Стамбуле получат по заслугам. Кроме того, по имеющейся информации, в причастности к взрыву подозревается женщина
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eople leave the area after an explosion on Istanbul's popular pedestrian Istiklal Avenue Sunday, Istanbul, Sunday, Nov. 13, 2022. A bomb exploded on a major pedestrian avenue in the heart of Istanbul on Sunday, killing six people, wounding dozens and sending people fleeing as flames rose
Фото: AP Photo/Can Ozer
Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два этих происшествия, не уточнялось
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