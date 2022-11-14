В МВД Турции пообещали жесткий ответ организаторам теракта в Стамбуле

Организаторы и исполнители теракта в Стамбуле будут найдены и получат жесткий ответ. Об этом 14 ноября заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«След у нас есть. Есть подозрение на то, что указание поступило из Кобани (город в Сирии. ― Ред.), исполнитель прошел через Африн. Сейчас всё это выясняется», ― рассказал Сойлу.

Он пообещал жесткий ответ тем, кто «причинил боль Турции».

Ранее в этот день Сойлу заявил о задержании подозреваемого в теракте в центре Стамбула. По предварительной версии, бомба была оставлена в туристическом районе города.

По информации полиции Стамбула, собранные улики пока указывают на причастность признанных в Турции террористическими сирийских группировок к организации атаки.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль 13 ноября. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке подозреваемая в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

В настоящий момент полиция допрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. По предварительной информации, жертв среди россиян нет.

14 ноября стало известно, что 50 человек из 81 пострадавших в теракте были выписаны из медицинских учреждений города.