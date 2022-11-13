Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81

Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула увеличилось до 81. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье, 13 ноября, вице-президент Турции Фуат Октай.

«В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», — приводит его слова Haber Turk.

Октай добавил, что власти Турции расценивают произошедшее как теракт. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели.

Взрыв прогремел в воскресенье вечером на оживленной туристической улице Истикляль. Губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter сообщил, что взрывное устройство сработало около 16:20 (совпадает с мск).

В момент взрыва на улице находилось много людей. Как рассказали «Известиям» очевидцы, в центре города начался хаос.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в причастности к взрыву подозревают женщину. Ее фотографию показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке подозреваемая изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

В Генконсульстве России в Стамбуле заявили, что россиян среди пострадавших нет.

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